Adnan Oktar Suç Örgütünün sicilinde yalnızca askeri casusluk, cinsel istismar gibi suçlar yok. Bilimi hedef alan yaklaşımı ile çeşitli eğitim kurumlarında konferanslar veren Oktar, üniversitelerde evrim kuramına karşı da faaliyetler yürüttü. İşte Oktar’ın Amerika’da aldığı talimatlarla üniversitelerdeki faaliyetleri…

Askeri casusluk, cinsel istismar, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma vb… Adnan Oktar’ın sicili oldukça kabarık. Ancak Oktar Suç Örgütü’nün önemli bir görevi de üniversitelerde bilim karşıtlığının önderi olmasıydı."İslami yaratılış" adını verdiği teoriyi savunan Oktar bilimi hedef alan çalışmaların merkezindeydi. Peki Oktar, Darwin'in evrim kuramına karşı neden mücadele ediyordu?Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo, Oktar’ın Amerika’daki yaratılışçı evrim karşıtı ICR kuruluşunun Türkiye’deki işbirlikçisi olduğuna dikkat çekti.Maraşo, Adnan Oktar’ın ve FETÖ’nün bilim karşıtlığında ortak paydada buluştuklarına da dikkat çekti.