banner982
CHP'li ilçe başkanının 'şiddet' istifası
CHP'li ilçe başkanının 'şiddet' istifası
Bakan Albayrak Ekonomi Eylem Planını açıkladı
Bakan Albayrak Ekonomi Eylem Planını açıkladı
Emniyet önünde Adnan Oktar protestosu
Emniyet önünde Adnan Oktar protestosu
FETÖ’cü kaçak doktor ABD’de ortaya çıktı
FETÖ’cü kaçak doktor ABD’de ortaya çıktı

Adnan Oktar’ın bilim karşıtlığı

Adnan Oktar Suç Örgütünün sicilinde yalnızca askeri casusluk, cinsel istismar gibi suçlar yok. Bilimi hedef alan yaklaşımı ile çeşitli eğitim kurumlarında konferanslar veren Oktar, üniversitelerde evrim kuramına karşı da faaliyetler yürüttü. İşte Oktar’ın Amerika’da aldığı talimatlarla üniversitelerdeki faaliyetleri…

Adnan Oktar’ın bilim karşıtlığı
Askeri casusluk, cinsel istismar,  şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma vb… Adnan Oktar’ın sicili oldukça kabarık. Ancak Oktar Suç Örgütü’nün önemli bir görevi de üniversitelerde bilim karşıtlığının önderi olmasıydı.

"İslami yaratılış" adını verdiği teoriyi savunan Oktar bilimi hedef alan çalışmaların merkezindeydi. Peki Oktar, Darwin'in evrim kuramına karşı neden mücadele ediyordu?

Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo, Oktar’ın Amerika’daki yaratılışçı evrim karşıtı ICR kuruluşunun Türkiye’deki işbirlikçisi olduğuna dikkat çekti.

Maraşo, Adnan Oktar’ın  ve FETÖ’nün bilim karşıtlığında ortak paydada buluştuklarına da dikkat çekti.


 
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.