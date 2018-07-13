Askeri casusluk, cinsel istismar, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma vb… Adnan Oktar’ın sicili oldukça kabarık. Ancak Oktar Suç Örgütü’nün önemli bir görevi de üniversitelerde bilim karşıtlığının önderi olmasıydı.
"İslami yaratılış" adını verdiği teoriyi savunan Oktar bilimi hedef alan çalışmaların merkezindeydi. Peki Oktar, Darwin'in evrim kuramına karşı neden mücadele ediyordu?
Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo, Oktar’ın Amerika’daki yaratılışçı evrim karşıtı ICR kuruluşunun Türkiye’deki işbirlikçisi olduğuna dikkat çekti.
Maraşo, Adnan Oktar’ın ve FETÖ’nün bilim karşıtlığında ortak paydada buluştuklarına da dikkat çekti.
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
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