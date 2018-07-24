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Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı.

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı

Ankara'da gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'nde  bulunan İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Cüneyt Özyaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Özyaşar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169'a yükselmiş oldu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adnan oktar #Cüneyt Özyaşar
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