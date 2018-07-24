Ankara'da gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Cüneyt Özyaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Özyaşar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169'a yükselmiş oldu.
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