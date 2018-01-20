Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Özel Yayın'da Afrin operasyonunu değerlendirdi.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Özel Yayın'da Zeytin Dalı Harekatı'nın değerlendirdi.



Türk Milleti olarak Mehmetçiğimizin yanındayız, diyen Türkkan, "Mehmetçiğimiz Vatan savaşı veriyor. Sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda Suriye’nin de toprak bütünlüğü için mücadele ediyor. ABD’nin İsrail’in bölgeye bir kama gibi soktuğu hançeri söküp atmak için mücadele ediyoruz." dedi.



Türkkan şöyle konuştu;

Fırat Kalkanı Harekatı başlarken taşlar henüz yerine oturmamıştı ama o harekat bizi Astana ve Soçi süreçleriyle bölge ülkeleri ile birleştirdi.

Afrin harekatı da hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yaptığı “Suriye’ye yazılı bildirdik” ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ’ın “Suriye’nin egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekatı başlattık” açıklamasıyla Suriye ile ilişkilerin olması gerektiği şekilde düzeleceğinin işaretini almış oluyoruz.

Bu harekatın sonuna kadar yanındayız.

Bütün milletimizi Mehmetçikle omuz omuza olmaya davet ediyoruz.





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