Antalya'da adrese teslim ihaleye mahkeme 'dur' dedi.

Antalya'da adrese teslim ihaleye mahkeme 'dur' dedi. Tekirova Kleopatra Koyu'nun bir şirkete 29 yıllığına kiraya verildiği ihale 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mücadelenin hukuk ayağını yurttaşlarla birlikte yürüten Mimarlar Odası Antalya Şubesi Hukuk Mevzuat Sorumlusu Recep Sönmez, kararı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. "Kazanan Antalya oldu" dedi



Kararlı mücadele sonuç verdi. Kleopatra Koyu'nda adrese teslim ihaleye mahkeme 'dur' dedi.



Antalya Tekirova'da yapılaşmaya açılan koyda büyük yanlıştan dönüldü. Koy yıllık 505 bin lira bedelle 3 firmanın otaklığındaki şirkete 29 yıllığına kiraya verilmişti. İşte o ihale için 3'üncü İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.



Yapılaşmanın bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği yönündeki bilirkişi raporunun ardından ihale iptal edildi.



Tabiat parkı vasfı değiştirilerek kitle turizmine açılmak istenen bakir koy için hukukçular, kitle örgütleri ve yurttaşlar dört koldan mücadele etti. Bu mahkeme kararı, alandaki yapılaşmanın önüne geçti.



Mahkeme daha önce alanla ilgili yürütmeye durdurma kararı vermişti. Antalya Mimarlar Odası Hukuk Mevzuat Sorumlusu Recep Sönmez, "Her iki kararla koy yurttaşların kullanımında kaldı. Kazanan yurttaşlarımız oldu" dedi.



Bu gelişmeyle birlikte tahsisin de iptali bekleniyor.





HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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