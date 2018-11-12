Ege Üniversitesi’nin geçen hafta yayınladığı kadro ilanı için yaptığı düzeltme, akademi camiasında rahatsızlık yarattı. Nedeni, değişen ilanla ‘aday tarifi’ yapıldığı şüphesinin güçlenmesi

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, akademik kadro ilanını düzeltmesiyle, bir kişiyi tarif ettiğini açık etti.



Rektörlüğün 44 kadro alımı kararı 25 Ekim’de Resmi Gazetede yayımlandı. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı için bir doktor öğretim üyesi elemanı alınacağı duyuruldu. Alınacak kadronun “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans derecesine sahip, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olması ve Akdeniz coğrafyası üzerine çalışmaları olması” özelliklerine sahip olması istendi. Ancak sekiz gün sonra (2 Kasım) Resmi Gazete’de alınacak kadronun özellikleri, sehven yazıldığı ifade edilerek “Tarih lisansı mezunu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Akdeniz coğrafyası üzerine çalışmaları olmak” biçiminde değiştirildi. Lisans derecesi ‘Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’ yerine ‘Tarih’ yapılmıştı.



Rektörlük kişi tarifi yapıyor



Düzeltme ilanı ile alınacak kadro adeta tarif edildi. Üniversitedeki kıdemli öğretim üyeleri durumu “adrese teslim ilan” ifadesiyle değerlendirdi. Rektörlüğün düzeltme ilanı ile ortaya çıkan tablo, Siyasi Tarih Anabilim Dalında da rahatsızlık yarattı. Ayrıca Siyasi Tarih Anabilim Dalında yeterliğini vermiş üç doktora öğrencisi varken dışarıdan öğretim üyesi alınmaya çalışılması da dikkat çekti.



Ne rektör ne dekan konuştu



Konu ile ilgili Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asiye Özlem Önder ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elif Yeneroğlu Kutbay’ı telefonla aradık. Rektör Budak telefonumuza yanıt vermedi, Özel Kalem de önce Ege Ajans Müdürü Levent Konuş ile temas kurmamızı istedi.



İİBF Dekanlığı Sekreteri ise Dekan’ın toplantıda olduğunu söyledi, iletişim bilgilerimizi aldı...



Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı’nı odasından sekiz kez aradık ancak telefonu kimse açmadı. Aydınlık baskıya hazırlanana kadar bir açıklama yapılmadı.



Yanıt bekleyen sorular



Ege Üniversitesi Rektörü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı’na sorularımızı elektronik ortamda ulaştırmayı başardık. Yanıtı merak konusu olan sorularımız şunlar:



1- Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalında bir doktor öğretim üyesi ihtiyacı var mıdır? İhtiyaç nasıl belirlenmiştir?



2- Yasa gereği olan Anabilim Dalı Başkanının yazılı görüşü alınmış mıdır?



3- Adayda aranan “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans derecesine sahip” olmak şartı, neden başvuru süresi içinde “Tarih lisansı mezunu” olarak değiştirilmiştir?



4- Siyasi Tarih Anabilim Dalında yeterliğini vermiş üç doktora öğrencisi varken, neden dışarıdan öğretim üyesi alınmaya çalışılmaktadır?



5- Adayda aranan koşullarda her iki ilanda da “Akdeniz Coğrafyası üzerine çalışmalar yapmış olmak” koşulu vardır. Bu alınacak adayı tarif eden bir ifadedir. Bu koşullara sahip bir doktor öğretim üyesi Siyasi Tarih Ana Bilim Dalının hangi dersini verecektir?



Haber: Ufuk Akkaya

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