MHP'li Feti Yıldız, Adalet komisyonundaki arkadaşlarını aradığını, infaz düzenlemesi ile komisyona gelmiş bir teklif olmadığını açıkladı. MHP'li Yıldız, "Belki haftaya gelebilir. Benim doğrulamadığım bir şeye inanmayın. Dert bizim derdimiz. Diğerleri sadece politika yapar" ifadelerini kullandı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, infaz düzenlemesine dair son dakika açıklaması yaptı.



Bir Twitter kullanıcısı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Bize verilen bilgiye göre bugün af tasarısı komisyona gelecek ve görüşmeleri başlayacak, kimler af olacak göreceğiz" dediğini belirten bir mesaj paylaştı.



MHP'li Feti Yıldız da bu paylaşıma cevap yazdı.



Yıldız, şu ifadeleri kullandı:



"Bir dakika önce Adalet komisyonundaki arkadaşlarımı aradım, İnfaz düzenlemesi ile komisyona gelmiş bir teklif yok. Olsa önce benim haberim olur. Belki haftaya gelebilir. Benim doğrulamadığım bir şeye inanmayın. Dert bizim derdimiz. Diğerleri sadece politika yapar."



ulusal.com.tr



