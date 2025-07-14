AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli?

AFAD’ın yayımladığı 2025 Türkiye Deprem Tehlike Haritası, en tehlikeli ve en güvenli şehirleri ortaya koydu. Haritaya göre İstanbul, İzmir ve Erzincan gibi iller büyük risk taşırken, bazı şehirlerde ise sismik tehlike oldukça düşük

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 1

Türkiye için yeni deprem haritası açıklandı

AFAD, 2025 Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı. Harita, ülke genelindeki fay hatlarını ve sismik risk seviyelerini ortaya koyuyor.

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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 2

Deprem riski düşük şehirler listelendi

Aksaray, Niğde, Karaman ve Nevşehir; 4. ve 5. derece riskli bölgelerde yer alıyor. Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir gibi şehirlerde de deprem riski görece düşük.

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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 3

Ankara’nın bazı ilçeleri 4. derece riskte

Ankara genel olarak 3. derece deprem bölgesi olsa da Etimesgut, Mamak gibi ilçelerde risk 4. dereceye çıkıyor.

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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 4

Karadeniz’de sismik tehlike daha az

Sinop, Giresun, Bartın ve Zonguldak gibi şehirler, fay hatlarından uzakta yer alıyor ve düşük sismik aktiviteye sahip.

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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 5

Sinop: Türkiye’nin en sakin şehirlerinden biri

Deprem geçmişi neredeyse olmayan Sinop, en az sismik hareketin görüldüğü şehir olarak öne çıkıyor.

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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 6

İç kesimlerde görece daha güvenli bölgeler var

Mardin 3. derece riskli şehirlerden. Antalya’nın iç kesimleri ve Artvin’in kırsal bölgeleri, kıyıdan daha düşük risk taşıyor.

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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 7

En yüksek risk: Erzincan ve çevresi

Erzincan, Tokat, Amasya gibi iller, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde. Bu şehirlerde geçmişte yıkıcı depremler yaşandı.

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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 8

Marmara hattı alarm veriyor

Düzce, Bolu, Sakarya, Yalova, Kocaeli ve İstanbul gibi şehirler deprem riskiyle karşı karşıya.

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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 9

Batı Anadolu da tehlike altında

Çanakkale, Balıkesir ve Bursa gibi Ege-Marmara geçiş şehirleri de sismik açıdan aktif bölgeler arasında yer alıyor.

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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 10

Türkiye’nin üç ana fay hattı

Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları, Türkiye’nin üç büyük deprem üreticisi konumunda.

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AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli? - Resim: 11

Uzmanlar uyarıyor: Sadece haritaya değil, binaya bakın

Risk düşük olsa bile zemin yapısı ve bina kalitesi hayati önem taşıyor. Yapı denetimi ve kişisel önlemler, deprem zararlarını azaltmada belirleyici olacak.

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