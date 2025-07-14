AFAD 2025 deprem haritasını açıkladı: Hangi şehirler riskli, hangileri güvenli?
AFAD’ın yayımladığı 2025 Türkiye Deprem Tehlike Haritası, en tehlikeli ve en güvenli şehirleri ortaya koydu. Haritaya göre İstanbul, İzmir ve Erzincan gibi iller büyük risk taşırken, bazı şehirlerde ise sismik tehlike oldukça düşük
Türkiye için yeni deprem haritası açıklandı
AFAD, 2025 Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı kamuoyuyla paylaştı. Harita, ülke genelindeki fay hatlarını ve sismik risk seviyelerini ortaya koyuyor.
Deprem riski düşük şehirler listelendi
Aksaray, Niğde, Karaman ve Nevşehir; 4. ve 5. derece riskli bölgelerde yer alıyor. Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir gibi şehirlerde de deprem riski görece düşük.
Ankara’nın bazı ilçeleri 4. derece riskte
Ankara genel olarak 3. derece deprem bölgesi olsa da Etimesgut, Mamak gibi ilçelerde risk 4. dereceye çıkıyor.
Karadeniz’de sismik tehlike daha az
Sinop, Giresun, Bartın ve Zonguldak gibi şehirler, fay hatlarından uzakta yer alıyor ve düşük sismik aktiviteye sahip.
Sinop: Türkiye’nin en sakin şehirlerinden biri
Deprem geçmişi neredeyse olmayan Sinop, en az sismik hareketin görüldüğü şehir olarak öne çıkıyor.
İç kesimlerde görece daha güvenli bölgeler var
Mardin 3. derece riskli şehirlerden. Antalya’nın iç kesimleri ve Artvin’in kırsal bölgeleri, kıyıdan daha düşük risk taşıyor.
En yüksek risk: Erzincan ve çevresi
Erzincan, Tokat, Amasya gibi iller, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde. Bu şehirlerde geçmişte yıkıcı depremler yaşandı.
Marmara hattı alarm veriyor
Düzce, Bolu, Sakarya, Yalova, Kocaeli ve İstanbul gibi şehirler deprem riskiyle karşı karşıya.
Batı Anadolu da tehlike altında
Çanakkale, Balıkesir ve Bursa gibi Ege-Marmara geçiş şehirleri de sismik açıdan aktif bölgeler arasında yer alıyor.
Türkiye’nin üç ana fay hattı
Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları, Türkiye’nin üç büyük deprem üreticisi konumunda.
Uzmanlar uyarıyor: Sadece haritaya değil, binaya bakın
Risk düşük olsa bile zemin yapısı ve bina kalitesi hayati önem taşıyor. Yapı denetimi ve kişisel önlemler, deprem zararlarını azaltmada belirleyici olacak.