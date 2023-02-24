AFAD: "8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde depremler ile ilgili açıklama yaptı. Tatar, depremlerin ardından şu ana kadar 8 bin 550 tane artçı sarsıntının kaydedildiğini söyledi.

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde depremler ile ilgili açıklama yaptı.

Tatar, depremlerin ardından şu ana kadar 8 bin 550 tane artçı sarsıntının kaydedildiğini söyledi.

109 proje kapsamında 59 farklı kurumdan 510 araştırmacının da sahada görev yaptığını belirtti.

# AFAD # Orhan Tatar

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