AFAD açıkladı: "Asrın felaketi" 7.3 metre kaymaya neden oldu

"DEPREMLER 110 BİN KİLOMETREKARELİK ALANDA ETKİLİ OLDU"

"Deprem bölgesinde yer kabuğunda inceleme yapan bilim insanları 7 metre 30 santime kadar yer değiştirme olduğunu tespit etti" ifadelerini kullanan Tatar, yeni uyarılarda da bulundu.

Tatar, "Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre. Şu ana kadar çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. 4 ile 5 büyüklüğü arası artçı sarsıntı sayısı 394. 5 ile 6 arası ise 38.

30 katrilyon jul büyüklüğünde enerji açığa çıktı. 400 kilometrelik yüzey kırığı oluştu. Depremler 110 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu. Bu iki deprem sonucunda yer kabuğunda şu ana kadar elde edilen gözlemlere göre 400 kilometre yüzey kırığı oldu" ifadelerini kullandı.