AFAD açıkladı: "Asrın felaketi" 7.3 metre kaymaya neden oldu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem, 35 bin 418 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesine neden oldu. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem ile ilgili güncel değerlendirmeler yaptı. Tatar'a göre depreme yol açan fayda 7.3 metre kayma görüldü.
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 10 şehirde yıkıma neden olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"DEPREMLER 110 BİN KİLOMETREKARELİK ALANDA ETKİLİ OLDU"
"Deprem bölgesinde yer kabuğunda inceleme yapan bilim insanları 7 metre 30 santime kadar yer değiştirme olduğunu tespit etti" ifadelerini kullanan Tatar, yeni uyarılarda da bulundu.
Tatar, "Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre. Şu ana kadar çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. 4 ile 5 büyüklüğü arası artçı sarsıntı sayısı 394. 5 ile 6 arası ise 38.
30 katrilyon jul büyüklüğünde enerji açığa çıktı. 400 kilometrelik yüzey kırığı oluştu. Depremler 110 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu. Bu iki deprem sonucunda yer kabuğunda şu ana kadar elde edilen gözlemlere göre 400 kilometre yüzey kırığı oldu" ifadelerini kullandı.
7 METRE 30 SANTİME KADAR YER DEĞİŞTİRME TESPİT EDİLDİ
Orhan Tatar, sözlerine şöyle devam etti: "Deprem bölgesinde yer kabuğunda inceleme yapan bilim insanları 7 metre 30 santime kadar yer değiştirme olduğunu tespit etti. Çok yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde heyelan ve kaya düşmesi olayları da olabilir" dedi.
Kaynak: İnternet Haber