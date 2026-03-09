AFAD, Denizli merkezli sarsıntının verilerini paylaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de meydana gelen sarsıntıya ilişkin teknik verileri kamuoyuyla paylaştı.
Yayınlanma:
AFAD Deprem Dairesi tarafından sisteme girilen veriler, sarsıntının şiddetini ve derinliğini şu şekilde ortaya koydu:
- Büyüklük:4.2
- (Mw) Yer:Buldan
- (Denizli) Tarih:2026-03-09
- Saat:23:20:25 TSİ
- Enlem:38.08722 N
- Boylam:28.96889 E
- Derinlik:12.16 km
DEPREM ANI VE SONRASI İÇİN HAYATİ HATIRLATMALAR
Bilgi kirliliğine karşı sadece AFAD ve Kandilli verilerine itibar edilmelidir.
Güvenli Alan: Sarsıntı sırasında asansörlerden uzak durulmalı, "Çök-Kapan-Tutun" hareketi uygulanmalıdır.
Pasif Önlem: Devrilme riski olan eşyaların sabitlenmesi, ev içi yaralanma riskini asgariye indirir.
Hazırlık: Temel ihtiyaçları içeren bir deprem çantası, her zaman ulaşılabilir bir noktada hazır tutulmalıdır.