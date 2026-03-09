AFAD, Denizli merkezli sarsıntının verilerini paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de meydana gelen sarsıntıya ilişkin teknik verileri kamuoyuyla paylaştı.

AFAD Deprem Dairesi tarafından sisteme girilen veriler, sarsıntının şiddetini ve derinliğini şu şekilde ortaya koydu:

  • Büyüklük:4.2
  • (Mw) Yer:Buldan
  • (Denizli) Tarih:2026-03-09
  • Saat:23:20:25 TSİ
  • Enlem:38.08722 N
  • Boylam:28.96889 E
  • Derinlik:12.16 km

DEPREM ANI VE SONRASI İÇİN HAYATİ HATIRLATMALAR

Bilgi kirliliğine karşı sadece AFAD ve Kandilli verilerine itibar edilmelidir.

Güvenli Alan: Sarsıntı sırasında asansörlerden uzak durulmalı, "Çök-Kapan-Tutun" hareketi uygulanmalıdır.

Pasif Önlem: Devrilme riski olan eşyaların sabitlenmesi, ev içi yaralanma riskini asgariye indirir.

Hazırlık: Temel ihtiyaçları içeren bir deprem çantası, her zaman ulaşılabilir bir noktada hazır tutulmalıdır.

deprem AFAD
