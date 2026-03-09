AFAD, Denizli merkezli sarsıntının verilerini paylaştı

AFAD Deprem Dairesi tarafından sisteme girilen veriler, sarsıntının şiddetini ve derinliğini şu şekilde ortaya koydu:

Büyüklük:4.2

(Mw) Yer:Buldan

(Denizli) Tarih:2026-03-09

Saat:23:20:25 TSİ

Enlem:38.08722 N

Boylam:28.96889 E

Derinlik:12.16 km

DEPREM ANI VE SONRASI İÇİN HAYATİ HATIRLATMALAR

Bilgi kirliliğine karşı sadece AFAD ve Kandilli verilerine itibar edilmelidir.

Güvenli Alan: Sarsıntı sırasında asansörlerden uzak durulmalı, "Çök-Kapan-Tutun" hareketi uygulanmalıdır.

Pasif Önlem: Devrilme riski olan eşyaların sabitlenmesi, ev içi yaralanma riskini asgariye indirir.

Hazırlık: Temel ihtiyaçları içeren bir deprem çantası, her zaman ulaşılabilir bir noktada hazır tutulmalıdır.