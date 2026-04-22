AFAD duyurdu: Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ağrı’nın Patnos ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldiğini açıkladı

Toygu Ökçün
AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre, Ağrı’da gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Patnos ilçesi olarak belirlendi. Sismolojik incelemeler sonucunda sarsıntının büyüklüğü 4,3 olarak ölçülürken, odak derinliği yerin 13,43 kilometre altı olarak kaydedildi.

Saha verilerinin analizi sürerken, sarsıntının Patnos ve çevre bölgelerde hissedildiği bildirildi. AFAD, bölgedeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeye ve teknik verileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

