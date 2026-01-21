AFAD duyurdu: Balıkesir'de 2 dakika arayla deprem!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21 Ocak 2026 akşamı kısa arayla iki deprem meydana geldi. Paylaşılan ölçümlere göre ilk sarsıntı saat 19:56:26 TSİ’de 3.7 (Mw) büyüklüğünde kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak açıklanırken, koordinatları 39.13639 N – 28.32278 E, derinliği ise 9.75 km olarak bildirildi.

İkinci deprem ise saat 19:58:16 TSİ’de 3.7 (Ml) büyüklüğünde ölçüldü. Bu sarsıntının koordinatları 39.15806 N – 28.32 E, derinliği 5.89 km olarak paylaşıldı.