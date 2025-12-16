AFAD duyurdu: Balıkesir’de bir deprem daha

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin yerin 12.57 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD duyurdu: Balıkesir’de bir deprem daha
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 16 Aralık 2025 tarihinde saat 23.13’te deprem meydana geldi. Ölçümlere göre sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Sındırgı olduğu, yerin 12.57 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Enlem 39.19194 kuzey, boylam 28.15444 doğu koordinatlarında meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

