AFAD duyurdu: Balıkesir’de sabaha karşı deprem paniği!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) duyurduğu bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, saat 04.52’de kaydedildi. AFAD ölçümlerine göre depremin büyüklüğü 4,2, derinliği ise 14,71 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir ve çevre illerde hissedilen depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar bildirilmedi.