AFAD: Karadeniz ve Akdeniz'de 10 dakika içinde peş peşe 3 deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin farklı deniz bölgelerinde kısa bir zaman dilimi içerisinde peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yaklaşık 10 dakikalık bir süreçte toplam üç farklı deprem kaydedildi.

DEPREM DETAYLARI (AFAD VERİLERİ)

AFAD verilerine göre, 12 Aralık 2025 tarihinde yaşanan deprem silsilesinin detayları şöyledir:

1. Deprem: Karadeniz (4.1 Mw)

Saat: 20:13:16 TSİ

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Derinlik: 6.07 km

2. Deprem: Akdeniz (4.2 Mw)

Saat: 20:20:18 TSİ (Karadeniz depreminden yaklaşık 7 dakika sonra)

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Derinlik: 9.12 km

3. Deprem: Akdeniz (3.5 Ml)

Saat: 20:18:41 TSİ (İlk Akdeniz depreminden sadece 1 dakika 37 saniye önce!)

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Derinlik: 13.87 km