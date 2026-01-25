AFAD SON DEPREMLER: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 25 Ocak 2026 günü saat 19.13’te deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü.

Yerin 7.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Nurdağı olduğu belirtildi. Depremin koordinatları 37.14083 kuzey enlemi ve 36.92139 doğu boylamı olarak kaydedildi.