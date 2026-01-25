AFAD SON DEPREMLER: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 25 Ocak 2026 tarihinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AFAD SON DEPREMLER: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 25 Ocak 2026 günü saat 19.13’te deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü.

Yerin 7.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Nurdağı olduğu belirtildi. Depremin koordinatları 37.14083 kuzey enlemi ve 36.92139 doğu boylamı olarak kaydedildi.

Türk Telekom CEO'su olan Ebubekir Şahin kızının istifasını istedi: Benim için en temel prensiptirTürk Telekom CEO'su olan Ebubekir Şahin kızının istifasını istedi: Benim için en temel prensiptirGündem
DMM’den Nefes Gazetesi’ne yalanlama: “Mülakat” haberi asılsızDMM’den Nefes Gazetesi’ne yalanlama: “Mülakat” haberi asılsızGündem
Galatasaray'dan çok konuşulacak Ali Koç açıklaması: "Patolojik vaka, bekâ sorunu..."Galatasaray'dan çok konuşulacak Ali Koç açıklaması: "Patolojik vaka, bekâ sorunu..."Spor
deprem ​Gaziantep
Günün Manşetleri
50 yıl önce düşen THY uçağına ait parçalar bulundu
ABD’de hükümet kapanma eşiğinde
Şişli'de başı kesik kadın cesedi bulunmuştu...
İmamoğlu Süleymancılara nasıl alan açtı?
SDG’ye verilen süre 15 gün daha uzatıldı
Bir teğmenin daha ihraç kararı iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekonomide 3 kritik gelişme!
Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyor
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar?
BİM 27 Ocak 2026 aktüel kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar BİM 27 Ocak 2026 aktüel kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar
Aylık 32 bin TL kazanç fırsatı Aylık 32 bin TL kazanç fırsatı
Meteoroloji'den 8 il için kritik uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak Meteoroloji'den 8 il için kritik uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak