AFAD'dan 28 il için çığ uyarısı: Kar yağışı sonrası risk kritik seviyeye ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından çığ riskine karşı 28 il için uyarıda bulundu.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özellikle kar örtüsünün 20 santimetreyi aştığı bazı bölgelerde çığ tehlikesinin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda riskin arttığı ifade edildi.

Açıklamaya göre çığ tehlikesi bulunan iller şöyle sıralandı:

Karadeniz Bölgesi: Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt.

İç Anadolu Bölgesi: Sivas.

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Siirt ve Şırnak.

AFAD açıklamasında, vatandaşlara SMS yoluyla gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilerek, resmi duyuruların takip edilmesi ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.