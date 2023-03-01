AFAD'dan depremzedeler için yeni uygulama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destekte bulunmak isteyenlerin sipariş verebileceği "Yardım Market" uygulaması başlattı.

AFAD'dan depremzedeler için yeni uygulama
AFAD'dan depremzedeler için yeni uygulama / 2023
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından, "AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor, depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde." ifadesi kullanıldı.

AFAD Yardım Market'te isteyenler afet bölgesindekilere bebek seti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, uyku tulumu, hijyen kolisi, evcil veya sokak hayvanları için mama, battaniye bağışlayabilecek, kira bağışı veya çadır için destekte bulunabilecek.

Açıklamayla birlikte "http://afadyardimmarket.gov.tr" adresinden yardımların nasıl yapılacağına ilişkin video da paylaşıldı.

# AFAD # deprem
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