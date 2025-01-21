AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler

Yangın sırasında panik yapmadan doğru adımları atmak hayat kurtarabilir. AFAD, yangın anında yapılması gerekenleri listeledi. Olası bir tehlikede nelere dikkat etmelisiniz? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 1

İLK ADIM: SOĞUKKANLILIK

AFAD’ın yayımladığı bilgilere göre, yangın sırasında ilk yapılması gereken, paniğe kapılmadan yangını doğru bir şekilde ihbar etmek.

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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 2

Eğer bulunduğunuz alanda yangın ihbar düğmesi varsa hemen devreye sokulmalı. Bunun yanı sıra, 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak itfaiyeye yangının adresi ve türü (örneğin bina, araç, ahşap yapı gibi) net bir şekilde bildirilmeli.

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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 3

İtfaiye ekipleri gelene kadar yangını kontrol altına almak için mevcut imkanlardan yararlanmak hayati önem taşıyor. Ancak bu süreçte, hem kendi güvenliğinizi hem de çevrenizdekilerin güvenliğini riske atmaktan kaçınmalısınız.

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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 4

Kapalı bir alanda yangın çıktıysa, alevlerin yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalı. Bu basit önlem, yangının oksijen almasını kısıtlayarak büyümesini engelleyebilir.

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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 5

DUMANDAN KORUNMANIN YOLLARI

Yangın sırasında en büyük tehlikelerden biri dumandır. Duman solumamak için eğilerek veya sürünerek hareket etmek, ağız ve burunu ıslak bez ya da mendille kapatmak gerekiyor.

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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 6

Eğer duman başka bir odadan geliyorsa, kapının açılmaması ve kapıya dokunulmaması öneriliyor.

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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 7

ALEVLERDEN KAÇIŞ MÜMKÜN DEĞİLSE NE YAPILMALI?

Yangın binadan çıkışı engelliyorsa, kesinlikle dolap gibi saklanma alanlarına girmemelisiniz. Bunun yerine, dikkat çekmek için pencereden dışarıyla iletişim kurulmalı.

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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 8

Yardımın gelmesini beklerken hava akışını kesmek için kapı altlarına ve pencere kenarlarına ıslak bezler yerleştirebilirsiniz.

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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 9

KIYAFETİNİZ ALEV ALDIĞINDA NASIL DAVRANMALISINIZ?

Kıyafetiniz alev almışsa, koşmamak çok önemli. Alevlerin büyümesini engellemek için yere yatmalı ve yuvarlanarak alevleri söndürmelisiniz. Battaniye gibi örtülerle alevlerin havasız bırakılarak sönmesi de etkili bir yöntemdir.

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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 10

YANIK DURUMUNDA İLK MÜDAHALE

Yanık durumunda yapılacak ilk şey, yanık bölgesini hemen soğuk suya tutmak. Böylece hasarın ilerlemesi önlenebilir ve ağrı hafifletilebilir.

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AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler - Resim: 11

Yangın anında yapılacak doğru müdahaleler, hem kendi hayatınızı hem de çevrenizdeki insanların hayatını kurtarabilir. AFAD’ın açıkladığı bu basit ama etkili kurallar, yangın sırasında güvenliği sağlamak için kritik öneme sahip. Unutmayın, doğru bilgi ve soğukkanlılık hayat kurtarır.

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