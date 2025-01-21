AFAD’dan hayati uyarılar: İşte yangın anında yapılması gerekenler
Yangın sırasında panik yapmadan doğru adımları atmak hayat kurtarabilir. AFAD, yangın anında yapılması gerekenleri listeledi. Olası bir tehlikede nelere dikkat etmelisiniz? İşte detaylar…
İLK ADIM: SOĞUKKANLILIK
AFAD’ın yayımladığı bilgilere göre, yangın sırasında ilk yapılması gereken, paniğe kapılmadan yangını doğru bir şekilde ihbar etmek.
Eğer bulunduğunuz alanda yangın ihbar düğmesi varsa hemen devreye sokulmalı. Bunun yanı sıra, 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak itfaiyeye yangının adresi ve türü (örneğin bina, araç, ahşap yapı gibi) net bir şekilde bildirilmeli.
İtfaiye ekipleri gelene kadar yangını kontrol altına almak için mevcut imkanlardan yararlanmak hayati önem taşıyor. Ancak bu süreçte, hem kendi güvenliğinizi hem de çevrenizdekilerin güvenliğini riske atmaktan kaçınmalısınız.
Kapalı bir alanda yangın çıktıysa, alevlerin yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalı. Bu basit önlem, yangının oksijen almasını kısıtlayarak büyümesini engelleyebilir.
DUMANDAN KORUNMANIN YOLLARI
Yangın sırasında en büyük tehlikelerden biri dumandır. Duman solumamak için eğilerek veya sürünerek hareket etmek, ağız ve burunu ıslak bez ya da mendille kapatmak gerekiyor.
Eğer duman başka bir odadan geliyorsa, kapının açılmaması ve kapıya dokunulmaması öneriliyor.
ALEVLERDEN KAÇIŞ MÜMKÜN DEĞİLSE NE YAPILMALI?
Yangın binadan çıkışı engelliyorsa, kesinlikle dolap gibi saklanma alanlarına girmemelisiniz. Bunun yerine, dikkat çekmek için pencereden dışarıyla iletişim kurulmalı.
Yardımın gelmesini beklerken hava akışını kesmek için kapı altlarına ve pencere kenarlarına ıslak bezler yerleştirebilirsiniz.
KIYAFETİNİZ ALEV ALDIĞINDA NASIL DAVRANMALISINIZ?
Kıyafetiniz alev almışsa, koşmamak çok önemli. Alevlerin büyümesini engellemek için yere yatmalı ve yuvarlanarak alevleri söndürmelisiniz. Battaniye gibi örtülerle alevlerin havasız bırakılarak sönmesi de etkili bir yöntemdir.
YANIK DURUMUNDA İLK MÜDAHALE
Yanık durumunda yapılacak ilk şey, yanık bölgesini hemen soğuk suya tutmak. Böylece hasarın ilerlemesi önlenebilir ve ağrı hafifletilebilir.
Yangın anında yapılacak doğru müdahaleler, hem kendi hayatınızı hem de çevrenizdeki insanların hayatını kurtarabilir. AFAD’ın açıkladığı bu basit ama etkili kurallar, yangın sırasında güvenliği sağlamak için kritik öneme sahip. Unutmayın, doğru bilgi ve soğukkanlılık hayat kurtarır.