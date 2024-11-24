AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun büyük bölümüyle ilgili önemli bir meteorolojik uyarı yayımladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün için 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın için ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı
Yayınlanma:

Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) peş peşe önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak AFAD, yurt genelindeki vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir meteorolojik uyarı yayımladı.

AFAD, yurdun büyük bölümü için "turuncu" ve "sarı" kod ile yağış uyarısı verdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün itibarıyla 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildiği belirtildi.

Turuncu yağış uyarısı verilen illerde yaşayanlara AFAD tarafından SMS gönderildiği, illerdeki ses ve anons sistemleri aracılığıyla bilgilendirme yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Turuncu ve sarı uyarı verilen illerimizde toplam 6 bin 747 personel, 2 bin 853 araç görev yapmaktadır. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları, enerji kesintisi yaşanan noktalardaki çalışmalar kesintisiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yükseklerde buzlanma, don ve tipiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

Meteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısıMeteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

AFAD meteoroloji son dakika
Günün Manşetleri
Max Verstappen, F1'de 4. şampiyonluğunu kazandı
9 PKK/YPG'li terörist ekisiz hale getirildi
AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Yüz binlerce sürücüye işlem yapıldı
Kardan kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Başkent Ankara beyaz örtüyle kaplandı
Yurtta kar yağışı etkili oluyor
Kars'ta gece şiddetli deprem
Afyonkarahisar'da feci kaza
Çok Okunanlar
Kars'ta gece şiddetli deprem Kars'ta gece şiddetli deprem
Meteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'den kar ve kuvvetli sağanak uyarısı
Afyonkarahisar'da feci kaza Afyonkarahisar'da feci kaza
AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı
O yapı Hyllarima Antik Kenti'nde bulundu! O yapı Hyllarima Antik Kenti'nde bulundu!