AFAD'dan Van'da dev akreditasyon kampı: Gönüllülük Yasası bu yıl çıkıyor!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bu yıl daha önce Konya, Bolu ve Trabzon'da gerçekleştirilen bölgesel akreditasyon kamplarının dördüncüsü Van’da düzenlendi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında sunulacak hizmetlerin standartlarını belirlemek, kaliteyi artırmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde Van Eski Fidanlık Parkı'nda düzenlenen AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı'na; 23 ilden kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden 53 ekip ile 810 üye katılım sağladı.

Bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla 8 farklı akreditasyon alanındaki ekiplerin sahadaki iş birliğini ve bilgi paylaşımını güçlendirmeyi hedefleyen kampta, ekiplerin kaynaşmasını geliştiren faaliyetlerin yanı sıra oryantiring, masa tenisi, voleybol, badminton ve dart gibi sosyal etkinlikler ile yarışmalar düzenlendi.

Ülke genelinde akredite edilmiş 655 ekip ve 21 bin 620 üyenin sahadaki yansıması olan organizasyon; açılış programı, eğitimler ve yarışmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.

Kamu kurumları, belediyelerin arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği kampta konuşan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük, Sivil Toplumla İlişkiler ve Akreditasyon Daire Başkanı Hüseyin Ceven, afet ve acil durumlarda yürütülecek yeni çalışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi.

"BİZ AİLEYİZ, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven, kampta yaptığı konuşmada sahadaki tüm ekiplerin birlik ve beraberlik içinde çalıştığını vurguladı.

Ceven, yaptığı açıklamada "üç yıl önce ilk Diyarbakır'da bölgesel akreditasyon kampına başlamıştık.

Orada şu güzelliği görmüştük. Hem belediye ekip üyelerimiz, hem sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ekip üyeleri... Bu işi biz kime emanet ettiğimizi sizi gördüğümüzde mutlulukla bunu anlıyoruz, algılıyoruz." dedi.

Sloganlarının "Rakip değil, ekibiz" olduğunu belirten Ceven, "Biz aileyiz, biz birlikte güçlüyüz. Elhamdülillah milletimizin canları sizlere emanet afetlerde. Sizlerin canları da bize emanet." ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜLÜK YASASININ BU YIL ÇIKMASI BEKLENİYOR

Afetlerde görev alan gönüllülerin statülerine ilişkin hazırlanan ve yakında yasalaşması beklenen taslağın müjdesini veren Ceven, şunları kaydetti:

“Burada da nasip olursa bir taslak çalışmamız var. Gönüllülük yasası. Umut ediyoruz ki bu yıl bu yasamız çıkmış olacak. Burada da gönüllülerimizin statüsü, afet ve acil durumlarda, eğitimlerde, tatbikatlarda izinleri de kanun altında olmuş olacak ve kolaylık sağlanmış olacak.”

BİREYSEL VE SAĞLIK AKREDİTASYONU GELİYOR

Yeni dönemde uzmanlık alanlarına göre bireysel akreditasyon sisteminin de getirileceğini açıklayan Ceven, "Nasıl afet ve acil durumlarda sizleri ilgili 8 alanda akredite etmiş oluyorsak, uzmanlaşmış alanlarda da mesleklerine göre de gönüllülerimize bireysel akreditasyon sistemi geliyor." diye konuştu.

Sağlık alanında faaliyet gösteren ekipler için de yeni bir alan açıldığını bildiren Ceven, “Sağlık alanında çalışma yapmak isteyen, bizlere akredite olmak isteyen sivil toplum kuruluşlarımızın da sağlık alanında bir çalışmamız var.” dedi.

YABANCI STK'LAR DA AKREDİTE EDİLECEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerde uluslararası yardımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını anımsatan Ceven, yabancı sivil toplum kuruluşlarının da sisteme dahil edileceğini bildirdi.

Ceven, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dördüncü seviye afetlerde, yurt dışında, özellikle Maraş depreminde hatırlarsanız 93 ülkeden bize yardıma gelen sivil toplum kuruluşları ve ilgili ülkelerin ekipleri vardı. Burada da özellikle Türkiye'de afet ve acil durumlarda bizle ülkemizde çalışma yapmak isteyen yabancı STK'ları da akredite edebileceğiz.

İster kendi ülkemizde olsun, ister ilgili STK'nın kendi ülkesinde olsun arama kurtarma ve benzer eğitimleri vererek bu kişileri de bu ekipleri de akredite etmiş olacağız.”

AFAD tarafından afet müdahale kapasitesini artırmak amacıyla bu yıl Konya, Bolu, Trabzon ve Van'da düzenlenen dört ayrı bölgesel akreditasyon kampına toplam 4 bin 440 akredite gönüllü katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce gönüllü, gerçekleştirilen bu organizasyonlarla sahadaki koordinasyon ve tecrübe paylaşımı eğitimlerini başarıyla tamamlayarak afetlere karşı daha donanımlı hale geldi.