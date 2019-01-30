Antalya Kumluca’da üretici toprağını yeniden ekmeye hazırlanıyor. Demir, örtü, sulama malzemesi derken her şey sil baştan kurulacak. Ancak çiftçi bu kez de bu malzemelere zam üzerine zam yapan fırsatçıların mağduru oldu. Üreticiler yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Kumluca’da hortumun açtığı zararın tespiti henüz tam olarak tamamlanmadı. Üretici bir yandan el birliği ile enkaz kaldırıyor, bir yandan arazisini yeniden ekime hazırlamaya çalışıyor. Ancak bu iş öyle kolay görünmüyor.



Seranın iskeleti için tonlarca demir, naylon örtü, damlama sistemi ve dahası… Bunların hiçbiri afetten önceki fiyatlardan satılmıyor.



Çiftçi doğrulmak istiyor. Üretmek istiyor. Ancak ortaya çıkan afet fırsatçılığı karşısında yaşadığı yıkımı anlatmakta dahi güçlük çekiyor.



Afet vurguncuları çiftçinin ihtiyacı olan her kaleme zam üstüne zam yüklüyor.



Kumluca çiftçisi bu fırsatçılık karşısında hükümetin gerekli önlemleri almasını talep ediyor.



Afetzedelere göre bu olağanüstü günlerde üreticilerin hayata geçirdiği büyük imece herkese örnek olmalı.





HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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