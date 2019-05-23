Gündelik yaşamda bile onlarca engelle karşılaşıyorlar. Peki, ya bir Afet durumunda ne yapacaklar? Türkiye'de 7 milyona yakın engelli vatandaşımız var. Olası bir afet durumunda engelsiz bireylere göre daha büyük risk altındalar. Afet hazırlığında engelli bireylere yönelik nasıl bir planlama yapılmalı? Konuyu TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi masaya yatırdı.





İşte bu hikaye Türkiye'de yaklaşık 7 milyona yakın engellinin ortak hikayesi.



Her şeyde olduğu gibi afet planlarında da onların önlerindeki engeller biziz. Ama bu değiştirilebilir.



Afette hayatta kalmak hepimizin önceliği. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı. Devlet destekli bilimsel projeler hazırlanmalı.



TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, üniversiteler ve derneklerle ile birlikte bir sempozyum düzenledi.



4'üncüsü düzenlenen sempozyumda salonda görülen bu tablo Türkiye'de engellilere verilen önemin acı bir ironisiydi.





HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr Düşünün, deprem başladı, hızla kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için harekete geçtiniz. Peki ya hareket edemiyor olsaydınız?İşte bu hikaye Türkiye'de yaklaşık 7 milyona yakın engellinin ortak hikayesi.Her şeyde olduğu gibi afet planlarında da onların önlerindeki engeller biziz. Ama bu değiştirilebilir.Afette hayatta kalmak hepimizin önceliği. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı. Devlet destekli bilimsel projeler hazırlanmalı.TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, üniversiteler ve derneklerle ile birlikte bir sempozyum düzenledi.4'üncüsü düzenlenen sempozyumda salonda görülen bu tablo Türkiye'de engellilere verilen önemin acı bir ironisiydi.