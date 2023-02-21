Afet Uzmanı Moriwaki'den İstanbul depremi tahmini
Japon afet uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "Bir fay kırılırsa 7 iki tane kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler sonrası uzmanlar, İstanbul'da da deprem beklediklerini açıkladı. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Youtube kanalına katılarak İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"23 SENE İÇERİSİNDE OLABİLİR"
Moriwaki konuya ilişkin, "İstanbul'da tek bir fay kırılırsa 7, iki fay kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem beklediklerini ifade etti. Japon Uzman depremin gerçekleşeceği zamana ilişkin ise yapılan çalışmalara göre "Yüzde 60-70 olasılık ile 23 sene içerisinde olabilir" dedi.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER DEPREME DAHA DAYANKLI?
Japon Uzman Moriwaki aynı zamanda İstanbul'da hangi ilçeler depreme daha dayanıklı ve oluşacak depremi en az hasar ile atlatabilecek sorusuna cevap olarak açıklamalarda bulundu.
Moriwaki, İstanbul boğazının her iki yakasının da deprem açısından sağlam olduğunu ve dayanıklı kalabileceğini ifade ederken aynı zamanda da açıklamalarında olası İstanbul depremindeki ilçelere göre durum değerlendirmesinde bulundu.
Bu durum değerlendirmesine göre; Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy ve Ataşehir ilçeleri deprem dayanıklılığı iyi dedi. Afet uzmanı Moriwaki yaptığı çalışmalara dayanarak bir diğer açıklamasında ise Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinin alt zeminlerinin yumuşak bir yapıda olduğuna yer verirken buradaki yapılara ve bu ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu. Açıklamalarında birçok uyarının yanında depremin yakınlığını da vurguladı.
Kaynak: Haberler.com