Afet Uzmanı Moriwaki'den İstanbul depremi tahmini

Moriwaki, İstanbul boğazının her iki yakasının da deprem açısından sağlam olduğunu ve dayanıklı kalabileceğini ifade ederken aynı zamanda da açıklamalarında olası İstanbul depremindeki ilçelere göre durum değerlendirmesinde bulundu.

Bu durum değerlendirmesine göre; Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy ve Ataşehir ilçeleri deprem dayanıklılığı iyi dedi. Afet uzmanı Moriwaki yaptığı çalışmalara dayanarak bir diğer açıklamasında ise Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinin alt zeminlerinin yumuşak bir yapıda olduğuna yer verirken buradaki yapılara ve bu ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu. Açıklamalarında birçok uyarının yanında depremin yakınlığını da vurguladı.

Kaynak: Haberler.com