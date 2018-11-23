banner999
Bu gece yarısından itibaren indirim geliyor
Bu gece yarısından itibaren indirim geliyor
Erbil'in kardeşinden yeni açıklama
Erbil'in kardeşinden yeni açıklama
16 şüpheli Karlov suikastıyla bağlantılı
16 şüpheli Karlov suikastıyla bağlantılı
BDDK'dan flaş kredi kartı kararı
BDDK'dan flaş kredi kartı kararı

Afganistan'da camiye saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'daki bir camide meydana gelen patlamada en az 26 kişi öldü.

Afganistan'da camiye saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın doğusundaki Host Vilayeti, Cuma günü camiye saldırı haberiyle dünyanın gündemine oturdu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Bombalı saldırıda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 50'den fazla da yaralı var.

CUMA NAMAZI İÇİN ORADAYDILAR

Caminin Afganistan ordusuna bağlı Ismail Khel üssünün içinde olduğu ve ölenlerin Cuma namazı için orada olduğu duyuruldu.

Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği, 15 askerin de yaralandığını belirtildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
.

Etiketler; #cami #saldırı #Afganistan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.