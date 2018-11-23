Afganistan'daki bir camide meydana gelen patlamada en az 26 kişi öldü.

Afganistan'ın doğusundaki Host Vilayeti, Cuma günü camiye saldırı haberiyle dünyanın gündemine oturdu.



ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR



Bombalı saldırıda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 50'den fazla da yaralı var.



CUMA NAMAZI İÇİN ORADAYDILAR



Caminin Afganistan ordusuna bağlı Ismail Khel üssünün içinde olduğu ve ölenlerin Cuma namazı için orada olduğu duyuruldu.



Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği, 15 askerin de yaralandığını belirtildi.



Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

.