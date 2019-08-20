Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği bağımsızlığının 100'inci yılını terör saldırılarının gölgesinde kutladı. Ankara'da yapılan resepsiyona Türkiye üst düzey katılım sağladı. Resepsiyonda yapılan konuşmalarda iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiği vurgulandı.

Afganistan’ın bağımsızlığının 100'inci yılı Ankara’da kutlandı. Kutlamalarda Türkiye'nin Afganistan ile dayanışmasına vurgu yapıldı.19 Ağustos 1919’da İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Afganistan'ın özel günü için başkentte bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Afganistan Ankara Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı.Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Vatan Partisi MYK üyesi Prof. Dr. Zafer Kars ile Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tuncer de resepsiyona katılan isimlerden oldu.Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan, Türkiye’nin Afganistan'a büyük destek sağladığını söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da resepsiyonda konuşma yaptı. Oktay, Türk Afgan dostluğunun geçmişine dikkat çekti.Oktay, Mehmetçiğin terör örgütü PKK’ya karşı düzenlediği Kıran Operasyonu’na da değindi.