Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı. Öte yandan, sınır birliklerine askeri araç takviyesi sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.



TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.



Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına alındı.



Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.