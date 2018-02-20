Suriye Ordusu'nun PKK/PYD'nin çekilmesinin ardından Afrin'in kent merkezine girmesi, Ankara-Şam diyaloğuna kapı aralayabilir. Hükümet yetkililerinin açıklamaları da iki ülke arasında doğrudan temas seçeneğini kuvvetlendiriyor. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın 'PYD ortak düşmanımız' vurgusu sürecin nereye gittiğini gösterir nitelikte. Rusya'dan gelen tespit de bu yönde. Doğrudan temastan sonraki adım ise PKK/PYD'ye karşı ortak mücadele

Suriye sahasında işleyen süreç, Ankara ile Şam'ı diyaloğa zorluyor.



Yalnızca Türk Ordusu değil, Suriye Ordusu da terör örgütü PKK-PYD'ye karşı mücadele yürütüyor. Şam, Fırat'ın doğusunda, Ankara nehrin batı yakasında terör örgütü PKK-PYD'ye darbe vuruyor. İki ülkenin operasyon ajandasında ise, PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki diğer sözde kantonları var.



Bu kapsamda, kararlı operasyonlar sonrası, PKK/PYD'nin Afrin'de teslim olma sürecine girmesi, Suriye sahasının en kritik gelişmelerinden birisi olarak öne çıktı. Zira, Suriye Ordusu'nun Afrin'in kent merkezine girmesinin ardından süreç, iki ülke arasında doğrudan temas hattını açabilir.



Ankara-Şam hattındaki diyalog seçeneğini, hükümet yetkililerinin açıklamaları da ortaya koydu. Afrin merkezine Suriye Ordusu'nun gireceği haberlerinin değerlendirildiği kabine toplantısı sonrası hükümetten gelen açıklama dikkat çekti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ortak düşman” vurgusu yaptı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Şam'ın terör örgütü PYD'yi temizlemesinin Türkiye açısında bir problem yaratmayacağını söyledi.



Ankara-Şam arasındaki doğrudan temas hattının önemine ilişkin de Rusya'dan da bir tespit geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla korunabileceğini söyledi.



"Suriye Ordusu'nun PYD'den talep ettiği teslim şartları da Afrin'den PKK varlığı dışlayan bir hamle olarak öne çıkıyor. Hükümet medyasındaki haberlerin aksine Afrin'de kendisi dışında başka bir silahlı güç istemeyen Şam, PKK'nın silah bırakmaması halinde kente girmek istemiyor. Afrin'de resmi kuruluşların Şam'a devredilmesi şartı ise, “özerklik” kurmayı hedefleyen PYD'nin yönetim yapısını dağıtıyor."



ulusal.com.tr