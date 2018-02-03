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Afrin'de 5 askerimiz şehit oldu
Afrin'de 5 askerimiz şehit oldu

Afrin'de 5 askerimiz şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığınca Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi

Afrin'de 5 askerimiz şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horozbölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞterör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #tank #saldırı #pkk #kck #YPG #pyd #ışid
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