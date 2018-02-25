Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maça pilot montuyla çıktı
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maça pilot montuyla çıktı
Bu uyarıyla yola çıktılar: Camları kırmayın, yoksa...
Bu uyarıyla yola çıktılar: Camları kırmayın, yoksa...
"Sefer görevi emri çıktığında hep birlikte yola çıkacağız"
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Afrin'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarından arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerinin mayın ve el yapımı patlayıcı imhası sürüyor.

Afrin'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarından arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerinin mayın ve el yapımı patlayıcı imhası sürüyor. Teröristlerin kaçarken harekata katılan askerleri hedef almak için hazırladığı çok sayıda tuzak, askerler tarafından imha edildi.



Reyhanlı'nın karşısında bulunan ve bir süre önce TSK ve ÖSO güçleri tarafından teröristlerden temizlenen Afrin kırsalındaki Mersawa bölgesinde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı aramalarda, teröristlerin gerilerinde bıraktığı çok sayıda hain tuzak gün yüzüne çıkarıldı.




Mersawa bölgesinde de kazdıkları hendekleri yarım bırakarak kaçan PYD/PKK’lı teröristlerin Türk askerlerine yönelik hazırladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı ve düzenek kontrollü şekilde imha edildi.

Teröristlerin bombalı saldırılar için mutfak tüplerini kullandığı ve bunları toprağa  gömerek kamufle ettiği de görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriye #afrin #zeytin dalı harekatı #mayın #el yapımı patlayıcı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.