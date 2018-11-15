Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'dan temizlenen Afrin'de güvenlik, Polis Özel Harekat timlerinden soruluyor. Tedbiri elden bırakmayan ekipler, gerektiğinde TSK mensuplarıyla da operasyona katılıyor.

Girişler çıkışlar kontrol altında. Güvenlik tedbiri elden bırakılmıyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Suriye Görev Gücüne bağlı Özel Harekat timleri, Afrin'de güvenliğin en büyük garantisi.



Özel Harekat Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara, Hatay ve Gaziantep Özel Harekat Şubelerinden toplam 12 tim oluşturuldu.



Özel harekatçılar, riskli ve özel operasyonlarda yerel makamların onayı ile bizzat görev alıyor. Son 3 ayda bombalı araçlarla düzenlenmek istenen 2 ayrı intihar saldırısı önlendi. 100'ün üzerinde el yapımı patlayıcıyı tespit edilerek imha edildi.



Suriye Görev Gücü, gerektiğinde bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelli ve MİT mensupları ile müşterek operasyonlara da katılıyor.



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