banner999
Afrin'de güvenlik özel harekata emanet
Afrin'de güvenlik özel harekata emanet
ABD ambargosuna ticari yanıt
ABD ambargosuna ticari yanıt
Abdullah Karacan'ın vurulma anı ortaya çıktı
Abdullah Karacan'ın vurulma anı ortaya çıktı
Hakeme
Hakeme "taş, kağıt, makas" cezası

Afrin'de güvenlik özel harekata emanet

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'dan temizlenen Afrin'de güvenlik, Polis Özel Harekat timlerinden soruluyor. Tedbiri elden bırakmayan ekipler, gerektiğinde TSK mensuplarıyla da operasyona katılıyor.

Afrin'de güvenlik özel harekata emanet

Girişler çıkışlar kontrol altında. Güvenlik tedbiri elden bırakılmıyor. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Suriye Görev Gücüne bağlı Özel Harekat timleri, Afrin'de güvenliğin en büyük garantisi. 

Özel Harekat Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara, Hatay ve Gaziantep Özel Harekat Şubelerinden toplam 12 tim oluşturuldu.

Özel harekatçılar, riskli ve özel operasyonlarda yerel makamların onayı ile bizzat görev alıyor. Son 3 ayda bombalı araçlarla düzenlenmek istenen 2 ayrı intihar saldırısı önlendi. 100'ün üzerinde el yapımı patlayıcıyı tespit edilerek imha edildi.

Suriye Görev Gücü, gerektiğinde bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelli ve MİT mensupları ile müşterek operasyonlara da katılıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin #zeytin dalı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.