Mehmetçik, teröristlerin ÖSO mensuplarının bulunduğu mevziye bombalı araçla yapmaya çalıştığı intihar saldırısını tank atışıyla engelledi

Mehmetçik, teröristlerin ÖSO mensuplarının bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.



Terör örgütü PYD/PKK mensupları, bazı bölgelerde TSK ile ÖSO mensuplarının bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi.



PYD/PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO mensuplarının bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu, TSK tarafından korunan tepeden tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı. Tank atışı sonucu araç imha edilirken, Anadolu Ajansı (AA) ekibi hem yapılan atışı hem de sonrasında aracın durumunu görüntüledi.



Söz konusu saldırı şeklinin, IŞİD terör örgütünün bölgede yoğun şekilde kullandığı metotlardan biri olduğu biliniyor. PYD/PKK'lı teröristlerin saldırı girişimi, iki örgüt arasındaki ilişkiyi bir kez daha ortaya çıkardı.







