Afrin’de ne oluyor? PKK/PYD, Suriye ile anlaştı mı? Türk Ordusu, Beşar Esad yanlısı milis gruba neden uyarı atışı yaptı? Amerika ne yapıyor? Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat bu sorulara yanıt verdi

Zeytin Dalı Harekâtı, Suriye Afrin'deki PKK/PYD'li teröristlere teslim bayrağı çektirme noktasına getirdi. Ancak Amerika devreye girdi ve teröristlerin teslim olmasını engelledi. Bu çarpıcı bilgiyi gazeteci Fikret Akfırat Ulusal Kanal’a açıkladı.



"Şam yönetimi, PYD ile anlaştı" haberlerinin gerçek olmadığı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Türkiye uyarı atışlarıyla Afrin'e girmeye çalışan grupların geri çekilmesini sağladı.



Afrin hareketliliğinin yaşandığı günlerde Türkiye’den "MİT'in Esad yönetimi ile doğrudan temas kurabileceği" açıklaması geldi.



Zeytin Dalı Harekâtı Türk Ordusunun planladığı gibi gidiyor. Türkiye’nin Afrin’deki varlığı Suriye sorunun siyasal çözümüne de katkı sağlıyor.



ulusal.com.tr