Afrin'de, bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin verdiği silah ve mühimmatlatla sivilleri katletmeye devam ediyor.



Teröristler son olarak Suriye'nin Afrin kentinde terör saldırısı düzenldi. Hedefde sivillerin gittiği pazar vardı. Teröristler, evlerine yiyecek götürmeye çaçlışan sivilleri bomba yüklü araç ile katletti



Saldırıda aralarında çocuklarında olduğu en az 4 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil de yaralandı.



Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Emniyet güçleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.



Patlamanın şiddetiyle çevredeki dükkanlarda da hasar oluştu. Afrin'in Villalar Caddesinde bir bombalı araç tespit edildi ve patlatılmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.



Öte yandan Amerika'nın desteklediği Beyaz Baretlilerin bu sırada enkaz kaldırma senaryolarına başladığı bildirildi. Beyaz Baretliler bu tip patlamalarda vatandaşları kurtardıklarını sergileyen videolar çekip bunu hükümetin kimsayal saldırısı adı altında paylaşıyorlar.



ulusal.com.tr