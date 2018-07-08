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Afrin'de saldırı hazırlığındaki 11 terörist öldürüldü

Afrin yakınlarında Türk askerine saldırı hazırlığında olan teröristlere operasyon yapıldı. İHA'ların kullanıldığı operasyonda toplam 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Afrin'de saldırı hazırlığındaki 11 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de ve yurtiçinde PKK'lılara göz açtırmıyor.

Türk istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda önemli bir bilgiye ulaşıldı. Afrin yakınlarında bir grup teröristin olduğunu belirledi. Kentteki Türk askerleri ile ÖSO'ya saldırabileceği değerlendirilen teröristlere hava destekli operasyon düzenlendi. 

Yapılan operasyonda, bölgede bulunan 4 teröristten 2'si ölü, 1'i ise sağ olarak ele geçirildi. Teröristin yapılan sorgusunda ayrı bölgede 5 kişilik PKK'lı grubun daha olduğu bilgisi elde edildi.

Racu kırsalı ile Afrin'in batısına İHA destekli yapılan 3 ayrı operasyonda da toplam 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin #pkk #saldırı
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