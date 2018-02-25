Afrin'de terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Türk Ordusu, bölge halkının da yüzünü güldürüyor. Mehmetçiğin PKK/PYD/YPG'den kurtardığı köylere geri dönen siviller, Türk askerini bağrına basıyor.

Türk Ordusu Afrin bölgesinde teröristlerin kökünü kazıyor, köylüler huzur içinde evlerine dönüyor.



Mehmetçiğin kontrol sağladığı yerleşim alanlarına dönen bölge halkının yüzünde adeta güller açıyor.



İki torunu ve geliniyle eve dönen 78 yaşındaki Asu Mohamed Bekir, Türk Askerine minnettar...



Teröristler yüzünden evlerini terketmek zorunda kalanların geri dönmek istediklerini de söylüyor Asu Muhamed Bekir. Ancak PKK/PYD buna izin vermiyor.



Asu Bekir artık gelini ve torunuyla birlikte güvende. Kahraman Mehmetçik onlara gıda yardımında da bulundu.



9 yaşındaki Meryem Bekir ise en çok keçisine kavuştuğu için mutlu.



Gün içerisinde yavru keçiyle vakit geçiren küçük kız, kucağından indirmediği keçisiyle köyün sokaklarında artık özgürce dolaşıyor.



Harekâtın başından bu yana Afrin'de biri belde merkezi, 80'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ ve tepe, biri PKK/PYD'ye ait üs olmak üzere 109 noktayı örgütten kurtaran Mehmetçik, harekâta kararlılıkla devam ediyor.







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