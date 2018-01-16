Türkiye'nin PYD/PKK'ya olası askeri harekatı öncesinde gerginliğin arttığı Afrin'de, siviller küçük gruplar halinde göçe başladı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken bazı siviller ilçeden ayrılıyor.



AA muhabirinin Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Suriye devletini kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.



Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekatın her an başlayabileceğini açıklamıştı.