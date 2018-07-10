TSK ve ÖSO'nun Afrin'de son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de terör gruplarına yönelik son bir haftada yaptığı operasyonlarda 7'si ölü 8'i sağ toplam 15 YPG/PKK'lı teröristi ele geçirdi.



Afrin’in Racu, Meydanki, Şeyh Hadid ile Cinderes beldelerinde ve Kürkar köyündeki dağlık alanda arama tarama çalışmalarını sürdüren TSK ve ÖSO unsurları, zaman zaman YPG/PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya giriyor.



AA muhabirinin ÖSO kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Afrin’de TSK ve ÖSO bileşenlerinden Hamza Tugayı, Ahrar Şarkıye, Sultan Murat ve Cephe Şamiye, son bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda, bombalı saldırı ve suikast hazırlığındaki YPG/PKK'lı 15 teröristi etkisiz hale getirdi.



Teröristlerden 7'si ölü 8'i sağ ele geçirilirken, yakalanan teröristler yanlarındaki 4 YPG/PKK'lının kaçtığını belirtti.



Sağ ele geçirilenlerin teröristlerin üzerinde susturuculu silahlar, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı bulundu.



Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonlar devam ediyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.



TSK ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor.



Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen uyuyan hücrelerden zaman zaman bombalı saldırı yapılıyor.



TSK'DAN DEVRİYE AÇIKLAMA



"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 10 Temmuz 2018’de, 12’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."