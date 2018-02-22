34 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bine yaklaştı. 92 noktanın terörden arındırıldığı Afrin'de Türk ordusu Cinderes merkezine bir adım daha yaklaştı

Tam 1829 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör koridoru darbe üstüne darbe yedi.



Amerika'nın kara gücü PKK/PYD'yi ezerek Afrin'de 92 kritik noktayı temizledi.



Yer altı ve yer üstü tünelleri imha edilen terör örgütünün Cinderes'teki mevzileri topçu birliklerince ateş altına alındı.



Asker Cinderes'in merkezine ilerleken bir yandan da mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapıyor.



Hatay'ın karşısında Raco hattının birleşmesi ile Türkiye sınırı ile irtibatı kesilen teröristler Afrin merkezine doğru kaçıyor.



Teröristlerin kaçısını engellemek için ise İHA'lar görev başında. Terör örgütü PKK/PYD'nin Raco kırsalında saklanacak yer arıyor. Çünkü İHA'lar yerlerini tespit ediyor, Türk jetleri nokta atışları ile imha ediyor.



Kuşatmanın tamamlanmak üzere olduğu Afrin'de merkeze yaklaşık 25 kilometre kaldı.



Son 3 günde terör örgütünün tahkimatlarını imha eden Türk ordusu meskun mahal operasyonu için hazırlık yapıyor.



Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:



"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli ve Karababa köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."



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