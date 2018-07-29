Zeytin Dalı Harekatıyla teröristlerden arındırılan Afrin'de, mühimmat temizliği sürüyor. Mehmetçik bir teröristin ifadeleri doğrultusunda toprağa gömülü cephanelik buldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatıyla terörden arındırdığı Afrin'de temizlik çalışmaları sürüyor.



Mehmetçik operasyon sırasında yakalanan bir teröristin ifadeleri toprağa gömülü cephaneliği gün yüzüne çıkardı.



Mabatlı'ya bağlı Anbarlı köyüne bir evin bahçesi ve müştemilatında toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı bulundu.



PKK/PYD'ye ait mühimmatlar topraktan çıkartıldı, bölge temizlendi.



ulusal.com.tr

