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Afrin'de zafere doğru! Beyazıt Karataş: Başarı kaçınılmaz uzun soluklu mücadele edeceğiz

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Denizli'de üniversite öğrencilerin davetlisi olarak konferansa katıldı. ABD'nin Suriye'de yığınak yaptığını söyleyen Karataş, operasyonların zaferle sonuçlanacağını ancak uzun soluklu bir mücadele olacağını belirtti

Gençlik Vatan Savaşı'na üniversitelerden sahip çıkıyor. Pamukkale Üniversitesi'nde Atatürkçü Düşünce Topluluğu "Vatan Savaşında Afrin Harekatı" adlı konferans düzenledi.

Konuşmacılar, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen'di.

Karataş konuşmasına Afrin'de operasyon yürüten Mehmetçiğe selam vererek başladı, operasyonun başarısına dikkat çekti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karataş, Suriye'deki ABD üslerine dikkat çekti.

Karataş, Afrin'de zafer kazanılacağının altını çizdi.

TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, terör örgütü PKK'nın kara propagandasına dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #afrin #beyazıt karataş
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