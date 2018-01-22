"Antalya'nın fethi kutlamalarına hazırlandığımız şu günlerde Afrin'e harekat düzenlendi. Afrin'deki askerlerimizle kalben ve ruhen birlikteyiz"

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Antalya'nın fethi kutlamalarına hazırlandığımız şu günlerde Afrin'e harekat düzenlendi. Afrin'deki askerlerimizle kalben ve ruhen birlikteyiz. 80 milyon vatandaş, sınırımızdaki terör koridorunu engellemek için kararlıyız ve yeni bir harita çizmelerine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Başkan Türel, Antalya'nın fethinin 811. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 1-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal da katıldı.

Türel, bu yıl Antalya'nın fethinin 811. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak, bu süreçte sadece iki kutlama yapılmasının, bu alanda ne kadar geç kaldıklarını gösterdiğini belirtti.



"Yeni bir harita çizmelerine müsaade etmeyeceğiz"

Fetih kutlamasına hazırlanılan şu günlerde Afrin'de de bir harekat düzenlendiğine işaret eden Türel, "Afrin'deki askerlerimizle kalben ve ruhen birlikteyiz. 80 milyon vatandaş sınırımızdaki terör koridorunu engellemek için kararlıyız ve yeni bir harita çizmelerine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Türel, Ortadoğu'da harita çizenlerin karşısında 102 yıl önceki Türkiye olmadığını vurgulayarak, "Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yoktur fakat ABD başta olmak üzere herkes de haddini bilmelidir. Geçmişte FETÖ gibi çetelerle Türkiye'yi içeriden kontrol ediyorlardı. Artık çok şükür bu millet iradesine kavuşmuştur. İstiklal ve istikbalinden taviz vermeyecektir." diye konuştu.

Antalya'nın fethi törenlerini valiliğin desteğiyle geçen yıl başlattıklarını ve bu yıl da 811. yılı kutlayacaklarını kaydeden Türel, kentin gençlerinin, bu eşsiz coğrafyanın eserlerinin ne zaman, kim tarafından yapıldığını bilmesi gerektiğini söyledi.

Zincirkıran Mehmet Bey'i, Ahi Yusuf'u, Murat Paşa'yı bilmeden Antalyalı olmanın mümkün olmadığını vurgulayan Türel, bu isimleri anmanın ve yaşatmanın büyük önem taşıdığını bildirdi.



Türel, şöyle konuştu:

"Attalos'un bizim hemşehrimiz olduğu söyleniyor ancak bugün bu şehirde yaşıyorsak bunu Sultan Keyhüsrev'e borçlu olduğumuzu da çok iyi anlamalıyız. Bize gençliğimizde Gıyasettin Keyhüsrev'i çok fazla söyleyen yoktu. Antalya'da meraklı olmayan Muratpaşa Camii'nin tarihini ve bu ismi bilmez. Oysa bu isimleri bilmeden Antalya'da ancak misafir gibi yaşarsınız. Şehrin misafiri gibi değil, ev sahibi olmalıyız. Fethin kutlanması hem bir vefa günü hem bir bilimsel, kültürel etkinlikler açısından ayrıca bir önem taşıyor. Kutlamalar kapsamında yapılacak sergi, konferans, yarışma gibi etkinlikler Antalya'ya yeni bir gelenek ve canlılık katacak."

Türel, tüm Antalyalılardan, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden destek ve katılım beklediklerini söyledi.

Antalya Bilin Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek ise gençlerin tarih konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çekti. Yüksek, herkesin mazlum ve mağdurlara kucak açan Anadolu'ya vefa duygusu içerisinde bakması gerektiğini anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal da, şehirlerin sadece evler, parklar ve caddelerden ibaret olmadığını, bir ruh ve kimliklerinin olduğunu belirterek, "Antalya'nın sahip olduğu ruhu yaşatıp, genç nesillere aktarmamız önemli. 1-3 Mart'ta Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Sosyal Bilimlerde Antalya adlı bir kongre düzenleyeceğiz. 43 üniversite ile 4 kurumdan 128 bildiri kabul edildi." dedi.