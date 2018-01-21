TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde 72 Türk savaş uçağı havalandı ve 108 terör hedefini vurdu. Hareket için havalanan uçak sayısının özel bir anlamı da bulunuyor.

TSK'nın Afrin'de PYD/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde terör hedefleri havadan vuruldu. Dün saat 17.00'de başlayan harekatta TSK'nın açıklamasına göre Türk savaş uçakları 18.30 itibarıyla belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Harekata 72 uçak katıldı. Harekata katılan uçak sayısı Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nı akıllara getirdi.



24 Ağustos 2016'da başlayan ve 7 ay 5 gün sonra yani 29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 72 şehit vermiştik. 20 Ocak 2017 itibarıyla başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen harekatın ilk gününde havalanan 72 uçak, Fırat Kalkanı'nda şehit olan 72 Mehmetçik'e bir anlamda saygı duruşu oldu.



"BİR REKOR DÜNYADA BENZERİ YOK"



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti. Ağar operasyona katılan uçak sayısına dikkat çekerek "Afrin karasalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi. En son 2007’de Irak’ın kuzeyine yapılan harekata 50 uçak katılmıştı. 113 hedefin % 95.57 bir isabetle 108’inin vurulması ise bir rekor. Dünyada benzeri yok" ifadelerini kullandı.









TERÖR HEDEFLERİ YENİDEN VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları hedefleri vurdu.

TSK, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat bugün de devam ediyor.

Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.