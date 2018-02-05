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Afrin'deki terör mevzileri topçu birliklerince vuruluyor

Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç, sınır birliklerine sevk edildi

Afrin'deki terör mevzileri topçu birliklerince vuruluyor

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/PKK-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliklerince vuruluyor.

Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgeden dumanlar da yükseliyor.

Öte yandan, harekat kapsamında kente gelen çok sayıda tank, askeri araç, zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat kamyonları da güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #topçu birlikleri #hatay #ateş altı #afrin
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