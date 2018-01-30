Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla sürüyor. Bugün 11'inci gündü. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olarak açıklandı. Son operasyonda 33 terörist öldürüldü. İki köy daha PKK/PYD'nin elinden kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrinlilere üç dilde birlik çağrısı ise günün öne çıkan önemli ayrıntısıydı.

Toplam 649 teröröist etkisiz hale getirildi. Stratejik tepede kontrol tamamen sağlandı. İki köy daha terör örgütü PKK/PYD'den arındırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de birlik çağrısında bulundu.



Afrin'deki "Zeytin Dalı Harekâtı" 11'inci gününde kararlılıkla sürüyor... Amerika'nın kara gücü havadan ve karadan vuruyor.



Genelkurmay Başkanlığı açıkladı. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649'a yükseldi.



Türk jetleri son olarak hava harekâtı ile PKK/PYD ve IŞİD'e ait 3 hedefi imha etti. Bu operasyonda 33 terörist etkisiz hale getirildi.



Komandolar, Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin civarındaki köylere sabah saatlerinde operasyon başlattı. İki köyde daha kontrol sağlandı. Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri PKK/PYD'den temizlendi. Böylece harekatın 11. gününde Afrin'in beş beldesinde 23 nokta kurtarılmış oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK kaynaklı psikolojik savaşa bu açıklamayla yanıt verdi.



TSK'DAN "KİMYASAL" AÇIKLAMASI

"Sivil/masum insanlar kesinlikle hedef alınmamaktadır. Hava Kuvvetlerimizce napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır."



TSK'dan Afrinlilere birlik çağrısı da yapıldı. Uçaklarımız, 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildirilerde, "Afrin Afrinlilerindir" mesajı verildi.



Kararlılıkla süren harekâtta çatışmaların yoğunlaştığı nokta Katme yakınlarındaki Bafelyon tepesi. Teröristlerden kurtarılan Burseya Dağı'ndaki mayınlar ise temizleniyor.







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