Afrin'den gelen son dakika haberlerine göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Afrin'de tünellerden sızma girişimi yapan kalabalık bir terörist grupla şiddetli çatışma yaşanıyor.



Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.



100'e yakın PKK/PYD teröristin öldürüldüğü saldırıda şehit ve yaralılarımızın olduğu bildirildi.



Ayrıntılar gelecek....