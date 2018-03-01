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Afrin'den son dakika haberi: Şiddetli çatışma yaşanıyor

Afrin'den gelen son dakika haberlerine göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Afrin'den son dakika haberi: Şiddetli çatışma yaşanıyor

Afrin'de tünellerden sızma girişimi yapan kalabalık bir terörist grupla şiddetli çatışma yaşanıyor.

 Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.

100'e yakın PKK/PYD teröristin öldürüldüğü saldırıda şehit ve yaralılarımızın olduğu bildirildi.

Ayrıntılar gelecek....

Etiketler; #afrin
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