TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında Afrin’e 72 uçakla başladığı hava harekatı dün öğle saatlerinde yeniden yoğunlaştı. Türkiye'deki diğer üslerden takviye edilen Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssünden çok sayıda F-16 savaş uçağı havalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’e yönelik ’Zeytin Dalı’ harekatını, dün Adana’daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan 72 savaş uçağıyla bombardıman yaparak başlattı. Afrin’deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı.



Dün öğleden sonra ise Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssünden çok sayıda F-16 savaş uçağı havalandı. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssünde hareketlilik sürüyor. TSK'nın Afrin'e yönelik “Zeytin Dalı Operasyonu”nun başlamasıyla birlikte dün çok sayıda F-16 savaş uçağının kalkarak, kara birliklerinin gideceği güzergahtaki terörist unsurlarını vurduğu 8'inci Ana Jet Üssünde saat 12.15'ten itibaren yeniden hareketlilik başladı. Alarm durumunun birkaç gün önce turuncudan kırmızıya geçtiği ve Eskişehir, Balıkesir ve Merzifon'dan savaş uçaklarının takviye edildiği üsten çok sayıda F-16 havalandı. Bomba yüklü olarak peş peşe havalanan savaş uçaklarının Suriye yönüne hareket ettiği görüldü.



Hava saldırısına Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu olan 132’nci Hançer Filo da katıldı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 132'nci Hançer Filo'dan 8 adet F-16 savaş uçağı, saat 12.30'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında Afrin'e gerçekleştirdiği hava bombardımanına katılmak için kalkış yaptı.