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Afrin'e mühimmat taşıyan terör konvoyunun vurulması görüntüsünde detaya dikkat

TSK, Suriye Afrin'de terör örgütüne ait mühimmat taşıyan konvoyun vurulmasına ait görüntülerde yanan aracın, arka arkaya infilak etmesinin mühimmat yüklü olduğunun kanıtı olduğuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarılı ve planlandığı şekilde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün, Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulmasına ait video paylaşmıştı.

Video, YouTube tarafından kaldırılıp tekrar yayına alınmıştı.

TSK DETAYI AÇIKLADI

TSK tarafından kamuoyu ile paylaşılan terör örgütüne ait mühimmat taşıyan konvoyun vurulmasına ait görüntülerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, görüntülerde yanan aracın, arka arkaya infilak etmesinin mühimmat yüklü olduğunun kanıtı olduğuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #afrin #youtube #suriye #zeytin dalı harekatı
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