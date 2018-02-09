Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamada, Org. Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetlediği belirtildi. Şu ana kadar Afrin'de 1062 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK'nın Afrin'de 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. TSK ve ÖSO unsurlarının Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetledikleri belirtildi.



