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Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. gün: Hulusi Akar ve Komutanlar havadan harekatı denetledi

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamada, Org. Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetlediği belirtildi. Şu ana kadar Afrin'de 1062 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. gün: Hulusi Akar ve Komutanlar havadan harekatı denetledi

TSK'nın Afrin'de 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. TSK ve ÖSO unsurlarının Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetledikleri belirtildi. 

 

Etiketler; #hulusi akar #tsk #afrin #zeytin dalı harekatı
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