TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 25. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Dün, Afrin'de jetler 19 hedefi daha vurdu. TSK'dan yapılan son açıklamada şu ana kadar 1439 hedefin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca TSK'nın haftalık bilgilendirmesinde Afrin'deki çatışmalarda şu ana kadar 31 askerin şehit olduğunu açıklandı

TSK'nın 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak ÖSO unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 25. gün. Afrin Harekatı'na dair son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan en son açıklamada, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu belirtildi.



TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında 13 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur." denildi.



TSK dünkü haftalık bilgilendirmesinde operasyonda şu ana kadar 31 askerin şehit düştüğünü 143 askerin de yaralandığını açıkladı.



